Stelling | Een docent mag weigeren voor de klas te staan als hij het door corona niet veilig vindt

Helmplicht

De stelling van gisteren was: Helmplicht voor snorfietsers? Dan ook voor e-bikers! Een derde van de 2662 mensen die in de poll stemden is het daarmee eens. Een percentage van 43 procent ziet liever dat iedere e-biker zelf mag kiezen of hij of zij een helm draagt. Nog eens 23 procent zegt: stel een maximumsnelheid voor de e-bike in.