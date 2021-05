Stelling | Een garagebox als jongerenwoning? Doen!

JOUW MENINGWoonbedrijf Ieder1 in Deventer wil garageboxen in woonwijken ombouwen tot woninkjes voor dakloze jongeren. De garageboxen in jaren 60-wijken zijn vaak niet meer in gebruik als autostalling en zijn verouderd. Ze opknappen en er woonruimte van maken is volgens het het woonbedrijf een upgrade voor de hele straat.