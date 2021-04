Stelling | Een kerncentrale bij mij in de buurt? Geen probleem!

JOUW MENING Stelling | Door de affaire rond ‘positie Omtzigt, functie elders’ heb ik geen vertrouwen meer in de politiek

31 maart Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma moeten zich vanmiddag als voormalige verkenners verantwoorden in debat met de Tweede Kamer. De foto waarop vorige week donderdag belangrijke informatie te lezen was, deed veel stof opwaaien in Den Haag. Het ging met name om de zinsnede ‘positie Omtzigt, functie elders’.