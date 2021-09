Stelling | Een ongevaccineerde burgemeester die oproept tot vaccineren tegen corona, kan echt niet

Gastschrijvers Ze wilden vroeg naar bed, maar daar was Prèke Derk

27 augustus Ik was circa negen jaar oud toen ik thuis hoorde over drie bijzondere mensen die in ons dorp woonde. Mijn ouders waren boer en in de zestiger jaren ging alles handmatig. Koeien werden met de hand gemolken, kippen en varkens gevoerd, dus niets was geautomatiseerd. Het land werd bewerkt met een paard, dus veel fysieke arbeid.