Stelling | Een verbod op tabaksverkoop en roken in openlucht gaat te ver

column Deze man stond niet knikkebe­nend en kontdraai­end zijn halfslappe politieke standpun­ten te verkondi­gen

Stel nou dat we meer als Desmond Tutu zouden denken en doen? Het 90-jarige boegbeeld is overleden. Hij streed vreedzaam maar gepassioneerd tegen apartheid. We kunnen daar als mensheid een groot voorbeeld aan nemen.

27 december