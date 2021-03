Stelling | Er moet een deel van de Noordzee ingepolderd worden om boeren meer ruimte te geven

Dit is waarom Ruinerwold-va­der Gerrit Jan van D. zijn straf zomaar eens kan ontlopen

3 maart De aanklachten tegen Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. zijn fors: vrijheidsberoving, seksueel misbruik en mishandeling van zijn negen kinderen. Toch is de kans groot dat de rechtbank hem morgen niet zal veroordelen, vanwege een zwaar herseninfarct. Onrechtvaardig, onverteerbaar? ,,Ook oud-DDR-leider Honecker is er zo tussenuit gepiept. Zo gaat dat, in een rechtsstaat.’’ Maar een gelopen race is het nog niet.