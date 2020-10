Stelling | Er moet een landelijke avondklok komen om het coronavirus te beteugelen

Het RIVM meldde gisteren dat er 4581 nieuwe besmettingen waren vastgesteld. Zondag waren dat er 4007. Een deel van de horeca in Brabant wil dat het kabinet per direct een avondklok instelt. Vanaf 23.00 uur mag er dan niemand meer op straat zijn, om zo illegale feestjes de kop in te drukken. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch wil om die reden de verkoop van alcohol door avondwinkels met een noodverordening aan banden leggen.