Stelling | Er moet meer gedaan worden om coronavaccin-twijfelaars over de streep te trekken

Songfestival

Het waren duidelijk geen Songfestival-fans die gisteren deelnamen aan de stelling. Want op ‘Ik zit vanavond klaar voor het Songfestival!’ kwam van de ruim 1700 deelnemers in 74% van de gevallen de opmerking ‘Nee, ik vind er niets aan’. En het aantal twijfelaars (‘Mmm, ik weet het nog niet’) was even groot als de deelnemende echte fans (‘Ja! Ik kan niet wachten ‘) was even groot, namelijk 11% in beide gevallen. En 4% koos voor de nuchtere constatering ‘Nee, Nederland is toch al door naar de finale’.