Stelling | Formatie duurt te lang, dus er moeten nieuwe verkiezingen na 1 september komen

Column Stop met iemand boomer of millennial te noemen

3 augustus Stel nou dat… we woorden als boomer en millennial niet meer gebruiken? Het is onnodig onaardig. De term boomer is van betekenis veranderd. In eerste instantie werden hier mensen mee bedoeld die tussen 1945 en 1955 zijn geboren. De geboortegolf-spruiten. Maar in de laatste jaren heeft de term een onaangenaam luchtje.