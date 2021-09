Stelling | Geef huizenzoekers voorrang op woningmarkt in eigen regio

,,Mensen met lagere- of kleine middeninkomens komen op geen enkele manier aan een huis. Als ze dan eens meedoen worden ze overboden door mensen van buiten de regio, vooral uit het westen. Zij brengen nu eenmaal wat meer geld mee, omdat daar alles duurder is. We moeten erover nadenken of we dit systeem willen laten bestaan”, zo licht PvdA’er Jan Slijkhuis toe. Hoogleraar Peter Boelhouwer is echter kritisch over het idee:,,De hele woningmarkt gaat er slechter van functioneren.’’