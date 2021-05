Stelling | Geef iedereen een vrije dag op Bevrijdingsdag

JOUW MENINGBevrijdingsdag is een van de elf officiële feestdagen in Nederland , maar er is geen wet waarin staat dat je ook daadwerkelijk vrij moet hebben op deze dag. Dat is bepaald in een cao of arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers geven bij Bevrijdingsdag maar een keer in de vijf jaar een vakantiedag.