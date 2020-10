Stelling | Geert Wilders had de spotprent van Erdogan niet moeten plaatsen

Genoeg van thuiswer­ken op de zolder? Boek een hotelkamer in Elburg voor een dag. Of een compleet vakantie­huis

21 oktober ‘Werk thuis, behalve als het echt niet anders kan’. Het advies van de Rijksoverheid is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar wie dat thuiswerken op de zolderkamer zat is, kan toch eens zoeken naar een coronaproof alternatief. En die zijn op de Veluwe best te vinden. Van een chalet op een vakantiepark tot een hotelkamer in de historische vesting van Elburg.