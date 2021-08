Stelling | Gevluchte Afghanen zijn welkom in mijn buurt

,,Het idee dat er over de hoofden van de inwoners zomaar ineens iets besloten wordt, zorgt voor boosheid‘’, zegt onderzoeker Ron van Wonderen. De stelling van vandaag is:

Asielzoekers in dorpje

De stelling van gisteren was: Honderden asielzoekers in piepklein dorpje plaatsen is onverstandig. Een grote meerderheid van 71 procent ( van 3321 stemmen) is het hier mee eens. Een percentage van 20 procent denkt dat er juist op deze locatie in Deelen voldoende ruimte is.