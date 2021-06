Stelling | Goed dat de Efteling de attractie met kannibaal verwijdert

Nieuwe stad

De vorige stelling was De bouw van nieuwe stad in Flevoland met 50.000 woningen is een prima idee. De helft van 687 stemmers is het hier mee eens omdat de woningnood hoog is en dit snel gerealiseerd kan worden. Iets meer dan een kwart (26 procent) vindt dat woningbouw niet ten koste mag gaan van landbouwgrond en natuur. Nog eens 19 procent vindt dat de huizen bij bestaande steden moeten komen.