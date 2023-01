Stelling | Grote verkiezingsborden zijn niet meer van deze tijd

LEZERSREACTIES Lezers over afbraak van katholieke dorpsge­meen­schap­pen: ‘Het verdriet van velen’

Het verdriet van Ton Hoogenboom uit Ommen over de afbraak van de katholieke dorpsgemeenschappen, is het verdriet van velen, blijkt uit een heel aantal reacties van lezers. ‘Hier in je eigen dorp wil je het leven vieren.’

6 januari