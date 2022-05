Stelling | Het Eurovisie Songfestival is te politiek geworden

Volgens songfestivalverslaggever Alexander van Eenennaam is het nummer van de Oekraïners authentiek, blijft goed in het hoofd zitten maar schiet de zanger tekort en is de podiumact matig. Toch is Oekraïne topfavoriet en dat komt door de oorlog.

Is het songfestival dan nog wel een eerlijke wedstrijd? Stem in de poll:

Oneens, het is goed dat er ruimte is om een land een hart onder de riem te steken (6%)

Energietoeslag

De vorige stelling was: Keer de energietoeslag van 800 euro in één keer uit. De meningen zijn hierover verdeeld. Ongeveer de helft van ruim 1400 stemmers, 49 procent, vindt dat kwetsbaren best geholpen mogen worden door in termijnen uit te keren. Ook ongeveer de helft, 45 procent, meent dat gemeentes de 800 euro gewoon in een keer op de rekening moeten zetten, 6 procent twijfelt.