Stelling | Het invoeren van een avondklok is nu echt nodig

Dieptepunt: in jaar tijd nog geen 700.000 bezoekers voor Burgers’ Zoo

6 januari ARNHEM - Het bezoekersaantal van de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo is voor het eerst sinds 1987 gedaald tot onder de miljoen. Afgelopen jaar passeerden 697.000 mensen de toegangspoorten. Dat lage aantal is het gevolg van drie sluitingsperiodes in de coronacrisis. Het Nederlands Openluchtmuseum, de buur van Burgers’ Zoo aan de Schelmseweg, kreeg alleen begin deze eeuw minder bezoekers binnen dan de 308.000 in 2020. Ook dat geringe aantal is een gevolg van de coronabeperkingen.