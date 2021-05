Stelling | Het is logisch dat te zware mensen niet naar het Songfestival mogen

LEZERSREACTIE Beter alterna­tief is kernener­gie uit thorium

29 april Voor de plaatsing, onderhoud en recycling, na 25 jaar, van windmolens is enorm veel energie nodig. Met dit probleem worden wij in de toekomst opgescheept. Een beter alternatief is kernenergie gewonnen uit thorium, wat wel bekend is, maar waar de meesten hun mond over houden.