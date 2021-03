Stelling | Het is prima dat de koning zijn kroondomein op de Veluwe afsluit om te jagen

Opinie Waarom de Ci­to-eind­toets niet de oplossing is: ‘Vertrouw onze kinderen én leerkrach­ten’

1 maart Leerlingen uit groep 8 staan voor een lastige schoolkeuze. Want hoe doen we dat na zo’n ingewikkeld jaar? Laten we de kinderen in ieder geval géén leerachterstand aanpraten en de Cito-eindtoets niet verheerlijken, zegt basisschooldirecteur Jurgen Berenbroek. Heb vertrouwen in onze kinderen én onze leerkrachten.