Stelling | Het is terecht dat ijsmeesters een ontheffing krijgen voor de avondklok

Jouw mening Stelling | Schaats­banen moeten ondanks winterweer dichtblij­ven vanwege corona

5 februari Het winterweer is in aantocht: grote kans dat we komend weekend door een witte wereld wandelen of zelfs de schaatsen uit het vet kunnen halen. Schaatsclubs staan voor een belangrijke keuze nu de temperatuur zakt: de deuren openen of toch dichtblijven vanwege corona?