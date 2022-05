Stelling | Het is zeer kwalijk dat Rutte zijn sms'jes wiste

Opinie | Poll Met gokrecla­mes creëer je een nieuwe groep gokkers, stop er daarom mee

De keerzijde van reclame voor (online)gokken is dat vaak jongeren bereikt worden. En er is altijd een percentage dat gevoelig is voor gokverslaving. De meest ideale situatie: geen reclame, stelt Bas Brons.

17 mei