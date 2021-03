Stelling | Het verschuiven van de avondklok naar 22.00 uur is een stap vooruit

column De koeien van de weidegang heten allemaal José

23 maart De tekst op het melkpak op de keukentafel is aangepast. Geen idee wanneer dat is gebeurd, want etiketten lezen onder het eten is niet chique. Het pak komt van Lidl. Wat gebleven is de mededeling dat de melk is gemaakt van weidemelk afkomstig van koeien die ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen.