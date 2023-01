Stelling | Honden en katten die last hebben van hun ‘schattige’ uiterlijk moeten verdwijnen

JOUW MENING Stelling | Het is prima als Flevoland prijsaf­spra­ken met Schiphol maakt over de opkoop van stikstof­rech­ten

De provincie Flevoland polste vorig jaar bij Schiphol met welke agrarische bedrijven het in gesprek is over stikstofrechten en of het handig is daarover prijsafspraken te maken. Dat kwam naar buiten via de Wet open overheid.

10 januari