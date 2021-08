Stelling | Honderden asielzoekers in piepklein dorpje plaatsen is onverstandig

column Overstro­ming, bosbrand... Worden we niet brommerig van al dat negatieve nieuws?

20 augustus Stel nou dat… we nieuwsmedia zouden kunnen verplichten om de drie negatieve berichten een blij bericht te plaatsen. Want het valt me deze zomer op dat het nieuws zo treurig is. Mensen worden murw gemieterd met naar nieuws. Overstroming, bosbrand… En dat is nog maar het topje van de ijsberg! Die er binnenkort niet meer is, want er is een vernietigend klimaatrapport opgesteld.