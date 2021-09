Stelling | Ik ben bang dat ik mijn energierekening straks niet meer kan betalen

Kaag vicepremier?

De vorige stelling was: Sigrid Kaag kan straks best vicepremier worden. De helft van 1889 stemmers vindt dat dat niet kan. Wat er in Afghanistan gebeurd is heeft mensenlevens in gevaar gebracht en daar was Sigrid Kaag en haar ministerie verantwoordelijk voor. Dat vinden deze stemmers zwaar wegen. Van een derde zou Kaag wel in de politiek mogen blijven, maar dan niet als vicepremier. Een percentage van 17 procent vindt dat Kaag best vicepremier mag worden; een fout maken is immers menselijk.