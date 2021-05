Stelling | Ik ben blij dat scholieren weer allemaal tegelijk naar school mogen

JOUW MENING Stelling | Annuleer de Olympische Spelen in Tokio

14 mei Een petitie tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio is 350.000 keer ondertekend. Initiatiefnemer is advocaat Kenji Utsunomiya die het vanwege coronaperikelen niet verantwoord vindt om het mondiale sportevenement in Tokio te houden. Het aantal positieve coronatests in Japan loopt op. Eerder deze week deed de unie van Japanse artsen dezelfde oproep.