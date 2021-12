Stelling | Ik doe een zelftest voor kerst

Column Dat guitig zijn tot een kunst behoort, liet de uitzending van de roast van Hans Klok zien

Stel nou dat we allemaal weer gaan doen waarvoor we betaald worden? Eergisteravond was de roast van Hans Klok op Comedy Central. Onbedaarlijk tenenkrommend. We zagen een koppeltje bekendere Nederlanders al tuimelend hun vers geschreven grapjes opratelen. Na een minuut of 21 betrapte ik mezelf erop dat ik met een hand voor mijn mond ‘oh nee, oh wat erg’ zat te fluisteren.

