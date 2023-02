Stelling | Ik doe iets leuks voor een ander op Valentijnsdag

JOUW MENING Stelling | Schandalig dat Ticketmas­ter zulke hoge prijzen vraagt voor Low­lands-tic­kets

Lowlands-tickets die doorverkocht worden kunnen dankzij Ticketmaster zomaar 100 euro duurder worden. Over die praktijk zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. Daar werd gesproken over ‘woekerprijzen’.