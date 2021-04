Stelling | Ik heb alle vertrouwen in het vijf-stappen openingsplan

Volgende week dinsdag besluit het kabinet of op 28 april de eerste stap kan worden gezet: dan zouden de terrassen open kunnen, zou de avondklok verdwijnen en mag iedereen thuis weer twee bezoekers ontvangen in plaats van één. Wekt deze routewijzer vertrouwen? De stelling is vandaag:

AstraZeneca-vaccin

De stelling van gisteren was ‘Geef het AstraZeneca-vaccin aan ieder die het wél wil’. Daar reageerden in totaal ruim 3000 lezers van de Stentor op. 87% deelde die mening en koos voor ‘Eens, anders blijven ze maar liggen’. In de minderheid was het aantal lezers dat koos voor ‘Oneens, mensen kunnen niet hun eigen risicoafweging maken’ (7%) en ‘Ik weet niet of dit een goede strategie is’ (6%).