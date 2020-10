Stelling | Ik lijd aan ‘pandemiemoeheid’ en heb moeite me aan de regels te houden

Maar die cijfers lijken te botsen met de dagelijkse praktijk. We vestigden vorige week bijna dagelijks een nieuw record wat betreft het aantal besmettingen. ,,In maart en april waren de mensen bang en de straten leeg. Maar nu doen mensen toch nog vaak of er niks aan de hand is. Tijdens de eerste lockdown waren de angst en onzekerheid groot en daarmee de urgentie hoog, maar deze zomer zijn we teruggevallen in onze oude routines”, constateert Bob van Dam, gedragspsycholoog bij D&B Gedrag.