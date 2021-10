Stelling | Ik maak me zorgen om de stijgende coronacijfers

LEZERSREACTIES Lezers over vrouwelij­ke predikan­ten bij Zwolse kerk: ‘Geweldig, als er 1 schaap over de dam is’

17 oktober De christelijk gereformeerde kerk (CGK) in Zwolle verwelkomt vrouwen op de kansel. Dit zorgt voor spanningen in de landelijk CGK, omdat een deel van deze geloofsgemeenschap niet overtuigd is dat een vrouwelijke predikant wenselijk is. Lezers vallen de Zwolse kerk massaal bij: ‘Ik vind alleen al de rol van Maria lezende dat juist de vrouw het moet worden gegund’