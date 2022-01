Stelling | Ik neem die boosterprik tegen corona

OPINIE ‘Wat heeft fietser aan voorrang op rotonde als hij het risico loopt onder vrachtwa­gen te komen?’

Op rotondes gelden verschillende voorrangsregels voor fietsers. Dat is vragen om problemen, zegt Dinand de Bok, oud-beleidsmedewerker Verkeer bij de provincie Noord-Brabant en nu vrachtwagenchauffeur. En het wordt volgens hem erger als je 30 km per uur in de bebouwde kom invoert.

