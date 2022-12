Stelling | Ik red het niet meer zonder centrale verwarming

@ingezonden ‘Milieu­vrien­de­lij­ke autoroutes? De minste uitstoot is nog altijd te veel’

Het zoekprogramma Google kopt deze dagen met milieuvriendelijke autoroutes. Mijn belangstelling was net zo groot als mijn verbazing. Inderdaad is het weer een voorbeeld van cognitieve dissonantie waar onze economie de consumenten keer op keer mee infecteert. Waar dat heen gaat is duidelijk. Reken uit hoe groot het volume is van een gasauto en vergelijk dat met het volume van de atmosfeer en vermenigvuldig dat met alle rijdende auto’s en motoren en actieve uitlaten van fabrieken en energiecentrales. Ik kom op 350 jaar uit. En we zijn al 70 jaar gevorderd.

10 december