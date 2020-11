Stelling | Ik sta achter het boerenprotest

video Zijn brief raakte Jesse Klaver, nu gaat Romano (24) uit Hardenberg als jongste GroenLink­ser voor Kamerzetel

12 november ‘Koop toch een enkeltje Aleppo’, werd Romano Boshove (24) vanwege zijn ‘buitenlandse gezichtskenmerken’ toegebeten. Gewoon in Hardenberg, waar hij opgroeide maar volgens hem een gevoel heerst dat discriminatie daar niet voorkomt. Hij schreef een brief aan politici, die werd opgepikt door Jesse Klaver en nu is Boshove namens GroenLinks ineens verkiesbaar voor de Tweede Kamer. ,,Politiek is dichterbij dan je denkt.”