Stelling | Ik sta achter winkeliers die sowieso opengaan

COLUMN We hebben een nieuwe moraal nodig

Stel nou dat we weer het moraal hadden van een kind? Wat een stelletje klapharken kent onze samenleving. Nu heeft er van de week een dame voor een horecazaak zitten poepelepeeën. Schande spraken mensen er van. Niet van de jonkvrouw in kwestie, maar van de horecabaas die haar het toiletbezoek had geweigerd. Dat is toch te bezopen voor woorden?

11 januari