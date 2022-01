Stelling | Ik voel me nu nog onveilig in het theater, de bioscoop of het stadion

Lezersreacties Lezers over houtrook: ‘Geld besparen, ten koste van andermans gezondheid’

Actiegroep Stop Houtstook Nu wil een verbod op houtkachels en demonstreerde tegen de verkoop van haardhout bij een bouwmarkt in Apeldoorn. De mening dat er snel iets gedaan moet worden wordt gedeeld door veel lezers. ,,Roken? Samen lossen we het op”, was jarenlang de tabaksslogan. Maar er werd helemaal niks samen opgelost”, is een van de reacties met een verwijzing naar de rook van kachels.

1 januari