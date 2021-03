Stelling | Ik weet honderd procent zeker op wie ik over een week ga stemmen

Jouw mening Stelling | Er moet een deel van de Noordzee ingepol­derd worden om boeren meer ruimte te geven

5 maart Maak nieuw land in de Noordzee om boeren zo meer ruimte te geven. Daarvoor pleit de LTO in een nieuw plan. Volgens de landbouworganisatie is dat nodig omdat er te weinig ruimte is.