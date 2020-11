Stelling | Ik wil wel meer belasting betalen om het ov in mijn regio te redden

Veertig procent vrouwen op werkvloer benadeeld door zwanger­schap

23 november Vier op de tien vrouwen wordt op de arbeidsmarkt nog steeds benadeeld vanwege een zwangerschap of een pasgeboren kind. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens in een onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is er niets veranderd, zegt het mensenrechteninstituut. Daarmee is zwangerschapsdiscriminatie een ‘onverminderd groot probleem gebleven’.