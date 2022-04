Stelling | Ik zet de verwarming op maximaal 19 graden nu de regering dat vraagt

opinie Organisa­ties juichen nog niet bij plan tegen wegwerp­plas­tic: ‘Achter­poort­jes moeten dicht’

Nederland neemt maatregelen om het gebruik van plastic wegwerp bekers en maaltijdverpakkingen in te dammen. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Het is een belangrijke stap, maar we willen dat hergebruik de norm wordt”, reageren milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, Plastic Soup Surfer en Enviu samen.

30 maart