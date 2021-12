Stelling | Ik zie het nieuwe regeerakkoord helemaal zitten

OPINIE ‘Onderschat het verdriet van de transgen­der niet’

De wet bepaalde tot 2014 dat een geslachtsverandering in het paspoort alleen kon na een fysieke transitie, waarbij sterilisatie verplicht was. Het kabinet maakte vorige week excuses voor de wet. Fijn, maar we zijn er nog niet, zegt transgender Lilian Haak uit Apeldoorn. Want ook dit werd weer aangegrepen om transgenderpersonen belachelijk te maken.

5 december