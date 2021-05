Stelling | Ik zit vanavond klaar voor het Songfestival!

OPINIE ‘Media-en filmmakers blunderen over Deventer Moordzaak’

16 mei De makers van de film, een boek en recent de podcast De Deventer Mediazaak over de geruchtmakende moord op de weduwe Jaqueline Wittenberg begaan een miskleun, zeggen wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen. ,,Schandalig om via de media te scanderen dat Ernst Louwes terecht veroordeeld is.''