Stelling | Jagers moeten konijnen blijven afschieten

JOUW MENING Stelling | Dat een camping bij circuit Zandvoort mag is belache­lijk

18 augustus In de entertainmentsector is vol onbegrip gereageerd op de aanleg van een tijdelijke camping tijdens de Grand Prix-races in Zandvoort. Presentator Tim Hofman zegt cynisch dat ‘als Lowlands een kartbaan had aangelegd’ het meerdaagse festival gewoon door had kunnen gaan.