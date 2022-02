Stelling | Laat documentaire gepeste Maryana op alle scholen zien

JOUW MENING Stelling | Een rijles in een elektri­sche auto moet verplicht zijn

Een rijschool in Oud-Beijerland laat leerlingen minstens een keer in een elektrische auto rijden. Leerlingen kunnen kiezen of ze les willen in een brandstofauto of een elektrische, maar sowieso krijgen ze een les in een elektrische auto.

3 februari