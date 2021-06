Stelling | Laat jongeren nu lekker een feestje vieren

Ik twijfel over wat het beste is (8%)

Deventer Boekenmarkt

De stelling van gisteren ging over het afgelasten van de Deventer Boekenmarkt. Een meerderheid van de deelnemers koos voor ‘Oneens, je moet alle betrokkenen niet in onzekerheid laten zitten en gewoon duidelijkheid scheppen (38%)’. Gevolgd door: ‘Eens, dit besluit is te snel genomen. Had nog even gewacht, ook met het oog op verdere coronaversoepelingen (24%)’