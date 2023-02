Stelling | Laat ruiters en mountainbikers betalen in natuurgebieden

OPINIE ‘Klop niet aan bij onderne­mers voor miljarden die nodig zijn voor energiecom­pen­sa­tie’

Het kabinet zoekt financiële dekking voor de miljarden die de energietoeslag en het prijsplafond de schatkist kosten. Zoek het niet bij ondernemers, stelt MKB-voorzitter Jacco Vonhof. ‘Ik ben een rasoptimist, maar ik maak me niettemin zorgen over het voortbestaan van duizenden ondernemers in mijn achterban.’

29 januari