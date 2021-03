Stelling | Langer dan een half uur ga ik echt niet reizen voor een coronatest

Zo kon Haarlemmer Alexander Pleijter gisteren kiezen tussen Amersfoort, Nijkerk en Harderwijk: allemaal dik een uur rijden. Hij verwachtte dat er later die dag vast een plek dichter bij huis beschikbaar zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Toen een nieuwe poging waagde suggereerde het systeem een test in Middelharnis (1 uur en 35 minuten rijden) of Swifterbant (bij Dronten). En zo zijn er tal van vergelijkbare voorbeelden.

GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD’s, ontkent dat er problemen zijn. ,,Het is heel druk, maar in alle regio’s is testcapaciteit genoeg. We kunnen momenteel 175.000 testen per dag doen. Vandaag zitten we op zo’n 90.000 testen’’, zegt een woordvoerder. ,,Die afspraken zijn allemaal gemaakt, digitaal of telefonisch. Sinds juni hebben we 9,5 miljoen testen uitgevoerd, dus er gaat heel veel goed.’’