Stelling | Lekker knus, ik heb mijn kerstboom al staan

Vuurwerkverbod

De vorige stelling was: Verbod op vuurwerk tijdens komende jaarwisseling is een goede zaak. Een kleine meerderheid (54 procent) van bijna 8000 stemmen is tegen een vuurwerkverbod omdat de mensen wel een lolletje kunnen gebruiken. Een percentage van28 procent is voor het vuurwerkverbod om zo de zorg te ontlasten. Nog eens 28 procent is sowieso voor een vuurwerkverbod.