Stelling | Mannen mogen best een korte broek naar kantoor dragen

JOUW MENING Lezersreac­tie | ‘Geef burger nu eens voordeel­tje’

De jaarrekening van 2021 van de gemeente Kampen vind ik heel bijzonder: qua inkomsten zitten er reserves bij waarmee onder de streep 21,3 miljoen in de plus staat. Het is toch vreemd dat een reserve wordt ingezet als men al weet dat er onder de streep zo’n hoog positief bedrag uit komt?

9:53