Stelling | Meer gemeenten moeten het autowassen op straat beboeten

Column Een vlag in de tuin is een beter idee dan op de rotonde

Stel nou dat we, in plaats van de omgekeerde Nederlandse vlag, andere doeken zouden ophangen in dorpen en steden. Regenboogvaandels. Of vlaggen met politieke partijen. WNF, Max Verstappen. Ajax. Of The Rolling Stones! De hele santenkraam hangen we op voor alles wat we als inwoners steunen.

29 juli