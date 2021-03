Stelling | Mensen die gevaccineerd zijn, moeten meer vrijheden krijgen dan mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn

column Posters bekladden is net zo’n onschuldi­ge onzin als de posters zelf

26 februari Als we bij opoe op bezoek gingen - ach, opeens denk ik aan mijn lieve opoe in haar onbewoonbaar verklaarde boerderij in het hart van Markelo, waar een muis een vaste route had langs de plinten. Oh wee als we het beestje wilde verjagen of erger, dat wilde ze niet. Een muis als aanspraak.